Así se encuentra Miguel Ángel Muñoz tras superar su problema de salud: "Vuelvo a ver la luz"

Miguel Ángel Muñoz ha querido compartir la alegría de retomar una de sus grandes aficiones. Hace siete meses meses, tuvo que aparcar dos de las disciplinas que más le gustan: el 'running' y el yoga, sin embargo, no fue la cuarentena la que le obligó a hacerlo. Ahora, el actor, ya casi recuperado, no sólo ha querido compartir su entusiasmo al volver a practicar uno de sus hobbies favoritos, sino que también ha revelado el problema de salud que le obligó a poner pausa su amor por el deporte.

Junto a la imagen que ha compartido de un momento de la pequeña carrera de cuatro kilómetros que ha hecho, ha querido relatar qué fue lo que le pasó estos meses atrás. ''Hoy es otro gran día. Hace siete meses una contractura me empezó a hacer la vida imposible y debido al confinamiento no pude tratarme como necesitaba. El no poder salir de casa (de la de mi Tata) sumado al estrés del confinamiento, la responsabilidad y la falta de descanso, derivaron en un diagnóstico el 24 de junio de 2 hernias discales cervicales entre las vértebras C5-C6 y C6-C7'', ha comenzado explicando detalladamente lo que en un principio parecía una simple contractura.

Sin embargo, esta situación, no sólo le provocó mucha molestia, sino que además tuvo consecuencias: ''Una de ellas me tiene pinzado el nervio y aparte del dolor más grande que nunca había experimentado se llevó la fuerza de todo mi brazo izquierdo incluyendo el tríceps y el pectoral. La solución para los neurocirujanos era tan sencilla como operar, quitar el disco y poner otra pieza. Pero en mi columna, debido a una artritis degenerativa y la cantidad de protusiones que tengo quizá no era la mejor idea'', ha continuado narrando.

Ahora, 111 días después de mucha rehabilitación, natación y severos entrenamientos asegura que ha vuelto a ver la luz. ''Empiezo a recuperar la fuerza en el brazo izquierdo y, poco a poco, ¡voy estando en forma para recuperar la vida deportiva que me hace tan feliz'', ha contado alentado el intérprete, quien apunta querer volver a practicar dentro de poco el yoga.

