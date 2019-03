Miguel Ángel Muñoz se pone celoso de los actores a los que ha besado Manuela Vellés

Aunque Miguel Angel Muñoz y Manuela Vellés son muy celosos de su intimidad, en esta ocasión, por exigencias del guión de la gala de los Premios Feroz 2015, la pareja interpretó una simpática anécdota sobre el escenario.

Manuela y Miguel Ángel salieron al escenario para entregar el Premio a Mejor Actor, que recayó en Javier Gutiérrez por su papel en ‘La isla mínima’. Pero antes protagonizaron una escenita de celos.

Así la actriz recordó lo bien que besaba Gutierrez, además de Óscar Jaenada y José Coronado, por lo que su chico montó en cólera. De hecho le soltó: “Tú no has trabajado con José Coronado”, a lo que ella contestó: “Sí, en ‘What about love’.

La broma continuó con MAM diciendo: “Esa peli la hice yo con él. Explícame lo de José Coronado”, y ella contestó: “Debía de ser un cásting, no me acuerdo. Tú te besas con muchas actrices y no digo nada”. Entonces llegó el mejor momento: Coronado subió al escenario y besó a Muñoz aclarando que era “por exigencias del guión”.