Miguel Ángel Muñoz y Manuela Vellés publican fotos de su verano en Instagram

Miguel Ángel Muñoz y Manuela Vellés están disfrutando de sus vacaciones en el sur de Italia. Y es que la parejita se está recorriendo toda la parte sur del país. Primero estuvieron en Nápoles, y más tarde estuvieron en las islas Ischia, Capri y Prócida. Y allí nos mostraron fotos por Instagram de lo bien que lo estaban pasando.

Sin embargo, los actores se han acogido a la conocida costumbre de posar separados, aunque ellos no esconden su amor, prefieren no publicar fotos juntos en las redes sociales. En cuanto a su futuro laboral, ambos están muy ocupados, ya que la actriz de Velvet ahora compaginará la serie con el teatro.

Manuela y MAM, mantienen una relación muy consolidada, ya que Miguel Ángel declaró lo siguiente: "Ahora mismo no me gustaría ser padre. Por suerte hay mucho trabajo y estoy muy focalizado en eso. Cuando tenga que llegar llegará y será bienvenido porque sí que me encantaría tener hijos, pero si pudiera elegir, preferiría que fuera en un momento más calmado para poder dedicarles el máximo tiempo posible".