Miguel Ángel Muñoz y Elsa Pataky hacen pandilla en Los Ángeles

Miguel Ángel Muñoz es uno de las celebrities que más usa las redes sociales para mantenerse en contacto con sus fans. Más aún desde que ha emigrado a Estados Unidos para mejorar su curriculum y soltarse con el inglés. Desde que está allí, el actor hace crónicas de su día a día a través de Twitter y nosotros, encantados de que nos mantenga informados.

Por ello, el guapo actor no ha dudado en subir na foto junto a Elsa Pataky tras una velada con más amigos y ha tutiteado: "Buena cena y charla en el Marmont con Elsa and her friends". Y es que nada mejor que hacer vida social con paisanos para que se le vaya la 'morriña' a uno. No sabemos si la amistad ya venía de antaño y la han vuelto a retomar allí, pero se ve que M.A.M se encuentra la mar de a gusto en la pandilla de la actriz.

Algunas de estas dudas podrían resolverse si Elsa Pataky se hiciera cuenta en Twitter y nos contara su día a día, como bien le anima M.A.M. Sería curioso ver el círculo social en el que se mueven nuestras celebrities más internacionales... ¿Os imagináis una cena compuesta por Paz Vega, Penélope Cruz, Javier Bardem, Edu Cruz, Elsa Pataky, Miguel Ángel Muñoz, Antonio Banderas, Alejandro Sanz,...? Y si asistiesen sus respectivas parejas, ¿como harían para entenderse? ¿‘Spanglish’?