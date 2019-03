Miguel Ángel Muñoz se declara a Mónica Cruz en su felicitación por el 40 cumpleaños de la actriz

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz mantienen una excelente relación de amistad desde que pusieran fin a su relación de dos años, tras coincidir en la exitosa serie de ‘Un paso adelante’. Pero, desde entonces, los ex han coincidido en varias ocasiones y siempre se han dedicado palabras cariñosas.

Por este motivo, el actor no ha dudado en hacerle una felicitación especial a Mo por su 40 cumpleaños. A través de Instagram, Miguel Ángel ha publicado una foto de ella cuando era pequeña y la ha acompañado de un bonito mensaje: “Si en otra vida me toca ser mujer, me gustaría ser como tú a los 40 @monicacruzoficial! Bueno también a los 24 cuando te conocí o en cualquier edad porque siempre has sido una mujer 10! Muchas, pero que muchas #Felicidades. Una pena no poder acompañarte esta noche...".

Toda una ‘declaración’ que ha tenido que hacerle desde Los Ángeles, donde se encuentra ahora mismo centrado en su trabajo y en el yoga, sobre todo después que viera la luz su entrevista con Risto Mejide en la que hablaba de su madre, la que fuera la vidente de los famosos, Cristina Blanco.