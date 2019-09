Miguel Ángel Muñoz es un hombre muy luchador, de eso no tenemos ninguna duda, motivo por el cual no nos sorprende que haber tomado esta decisión haya sido bastante dura para él…

Desde hace años el actor es un apasionado del running, y ahora parece que tanto deporte le ha pasado factura. Después de un tiempo entrenando duramente para una nueva maratón, el actor ha anunciado a través de las redes sociales que tras 'escuchar a su cuerpo' ha decidido no hacerla.

"Me encanta ponerme retos y cumplir objetivos, pero me gusta disfrutar del proceso hasta conseguirlos, incluso cuando el esfuerzo es muy grande... Las 2 últimas maratones que he corrido lesionado me hicieron #feliz pero me han pasado factura y han hecho que durante toda la preparación que llevo de la @berlinmarathon haya estado sonriendo 'a pesar de los dolores' y las sobrecargas... Así que a pesar de los 2 meses y medio de entreno, muchos Km acumulados y a sólo 28 días de correr tomo la decisión de escuchar a mi cuerpo y no pasar por encima de él. Como no estoy para hacer 42K sin riesgo a lesionarme y sin sufrir, pospongo el objetivo y me pondré algún otro más asequible. #Gracias a todo el equipo de @adidas_es por el apoyo y comprensión", escribe Miguel Ángel Muñoz junto a una imagen donde aparece corriendo.

Tras esta decisión, han sido muchos los seguidores que han querido mostrarle su apoyo y comprensión, ¡y es que no hay nada como saber cuándo hay que parar!

