Miguel Ángel Muñoz afirma que no tiene novia: "Estoy enamorado de la vida"

Miguel Ángel Muñoz ha concedido una entrevista muy personal a 'Chance', donde habla de sus proyectos profesionales y cuenta cómo se encuentra su vida sentimental después de romper con la actriz Manuela Vellés y haberle relacionado con Michelle Calvó. Así, cuando le preguntan cómo le gustan las mujeres contesta que cuanto más naturales más le gustan: "La naturalidad es lo más importante y hay que llevar una vida saludable y sana y cuanto más natural es una mujer, mucho mejor. Al menos a mí me gustan más las mujeres sin maquillarse", comenta.

El intérprete ha revelado que en estos momentos se encuentra preparando un proyecto muy personal y biográfico: "Estoy en un proyecto muy especial que es personal. Estoy escribiendo una historia que tengo pendiente desde hace nueve años y desde hace seis empecé a darle algo de forma", declara. "Es una historia de amor entre dos personas. Me resulta fácil porque es biográfica pero a la vez por eso es muy difícil tener claro".

Así, cuando Muñoz hace balance de su vida considera que es un afortunado: "No me puedo quejar, tengo mucha suerte en la vida, me dedico a lo que me gusta, encontré mi vocación desde pequeño, la vida me sonríe, tengo trabajo, muy contento".

Y cuando habla de amor es muy optimista: "Amor tengo todo el rato, mira como sonrío. Estoy enamorado de la vida en general pero soy discreto y no lo cuento aquí, se lo cuento a mis amigos", afirma.

Además, Miguel Ángel niega su relación con la actriz Michelle Calvo y dice de ella: "Es una chica estupenda y una actriz maravillosa, nada más".

El actor concluye la entrevista diciendo que quiere formar una familia en un futuro pero cuando encuentra a la persona adecuada: "Espero en algún momento de mi vida formar una familia, no hay prisa, llegará cuando tenga que llegar pero ahora mismo no es el momento. No tengo ahora mismo a nadie con quien tener pareja ni hijos ni nada de todo esto", finaliza.