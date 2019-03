Miguel Ángel Muñoz: “Con el paso del tiempo he aprendido que la fama no significa nada”

En los últimos tiempos hemos podido ver a Miguel Ángel Muñoz más al otro lado del charco que dentro de nuestras fronteras. Y es que su espíritu aventurero le ha llevado a seguir formándose, especialmente con el inglés, y a probar nuevos proyectos en tierras americanas.

Pero ahora le tenemos de nuevo aquí inmerso de lleno en la serie ‘Robada’, la nueva producción de Antena 3 en la que el guapo actor interpretará el papel del malo malísimo. Por este motivo, VIM Magazine ha querido charlar un ratito con él y hacerle una sesión fotográfica en la que MAM vuelve a demostrar por qué sigue enamorándonos.

El madrileño ha confesado que “tener un trabajo es casi un milagro hoy en día” pero se siente muy afortunado del rumbo que ha tenido su carrera. Asegura estar en su mejor momento personal y “esto te ayuda en la vida laboral”. Y cuando no está trabajando “disfruto de mi amigos, de mi familia, del deporte…”.

Afirma que “no creo que haya parte negativa en lo de ser famoso” ya que ha crecido entre platós y considera que “hay que estar agradecido a la gente”, además ha aprendido que “con el paso del tiempo la fama no significa nada”.

Y a pesar de ser uno de los rostros más atractivos del panorama nacional, declara: “Yo no me considero ni guapo ni feo. Creo que soy un tío muy normal”. Por otro lado, aunque la música la sigue teniendo en las venas y tiene un mono muy grande, “en mis planes no está sacar un disco”. Sin embargo, si pudiera elegir un musical en el que trabajar ese sería ‘Mary Poppins’.

Como chico que se ha criado en la capital: “Recomiendo los Jardines de la Ópera y otro lugar en el que me gusta perderme es el Teleférico”. Asegura que si tuviera que pedirle un autógrafo a un ídolo ese sería sin duda Fernando Alonso y que ahora mismo, sin duda alguna, su serie favorita es El tiempo entre Costuras.