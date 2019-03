Miguel Abellán responde con una peineta al comentario de Aleix Espargaró: "Matáis por diversión"

Después de la muerte del torero Víctor Barrio a causa de una cornada, sus compañeros de profesión han mostrado su apoyo y condolencias a la familia a través de las redes sociales. Pero también ha generado cientos de comentarios de los que están en contra de la tauromaquia, entre los que se encuentra Aleix Espargaró.

El piloto ha publicado una serie de tuits en contra del mundo del toreo que han hecho que Miguel Abellán termine respondiendo con una 'peineta'. "No me alegro de la muerte de nadie, me entristece. Pero sí que intento acabar con la salvajada de la tauromaquia", comenzaba el corredor. Además, el corredor llamó "cínico y corbade" a un torero que aseguraba "los que nos ponemos delante del toro en la plaza lo hacemos por amor a ese animal, hay amores que matan". El piloto continuaba con las siguientes palabras: "Matáis a seres vivos por diversión, os divierte y hace felices ver agonizar a un pobre animal", lo que hizo que Abellán explotase.

Aunque Espargaró no se dirigió en ningún momento a Abellán, el diestro respondió a las críticas del deportista a través de Twitter de una manera muy gráfica: "Para ti y a todos los que opináis con falta de respeto sobre mi profesión sólo os puedo decir eso", y acompañó el tuit con una foto suya haciendo una peineta. Después de ver la reacción del torero, Espargaró compartió en sus redes sociales una noticia donde Abellán había sido denunciado por agredir a un joven. A su vez, los seguidores han respaldado al maestro compartiendo imágenes con el mismo gesto que le dedicó a Aleix.