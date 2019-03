Miguel Abellán desvela la fecha de boda de Fonsi Nieto y Marta Castro

Algunos famosos como Miguel Abellán, Fonsi Nieto, Óscar Higares o Arantxa de Benito han acudido a la campaña 'Corto por ti', destinada a prevenir el cáncer de próstata y de testículos y organizada por la Fundación MD Anderson Cancer Center España en colaboración con la conocida cadena de peluquerías Marco Aldany.

"Ahora me quieres casar, no sabes si tengo novia, me preguntas por la boda… Guay. Primero vamos a la de Fonsi, que es el día 30 de abril", ha confesado Abellán, a quien se le ha escapado la fecha exacta del enlace entre el Dj y su novia, con quien lleva 3 años de relación.

Por su parte, Fonsi ha dicho que: "Queremos hacerla antes de verano, en Ibiza, pero lleva un montón de trabajo, la verdad. Estamos buscando el sitio, preparando todo… Todavía es pronto, todavía nos queda mucho que preparar". Aunque lo que no sabía el piloto es que su amigo Miguel ya había desvelado algunos detalles del enlace.

Y es que la relación entre Marta y Fonsi va viento en popa, los dos se muestran enamorados en cada acto público al que acuden juntos. Nieto no ha querido hablar de la lista de invitados, aunque sí ha dejado entrever que muchas de sus exparejas están invitadas al enlace, como Ariadne Artiles y Elsa Pataky.