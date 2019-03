Michu publica unas fotos íntimas de José Fernando en Salamanca

Michu ha puesto rumbo a Salamanca para ver a José Fernando Ortega, y así lo ha demostrado con unas imágenes íntimas en las que vemos al hijo del diestro desnudo en la cama. Instantáneas que ha compartido en sus redes sociales y con las que seguro pondrá al límite la paciencia de los Ortega Cano.

Josefer podría protagonizar un fracaso más en su rehabilitación. Esta vez se ha ido hasta la ciudad salmantina para acabar con su adicción a las drogas y al consumo de alcohol, sin embargo, una de las cosas que su padre le pidió fue que se alejase de su novia, algo que no ha ocurrido…

Josefer en una imagen publicada por Michu | Redes Sociales

Y es que fuentes cercanas al diestro aseguran que lo está pasando realmente mal, que está muy preocupado por la salud de su hijo y que en este tiempo ha perdido bastantes kilos.

Mientras tanto, Michu escribe mensajes de amor a Josefer en Twitter, tales como: "Con tu amor, tus besos, tus caricias, el cariño que me tienes, el paso que estás dando por ti, por tu familia y nuestro futuro", apoyándole en este difícil momento de su vida.

Aunque no todo el mundo se cree estas palabras, pues algunas personas la han visto en una feria con dos señores, en actitud muy cariñosa, parece que ella ha ingresado también en la clínica de rehab de Salamanca porque esta sería la única manera que tiene de ayudar al hijo de Ortega Cano. Y es que esta no sería la primera vez que la pareja presume de un amor que no es cierto...