Michelle Jenner habla sobre la gran complicidad que tiene con Hugo Silva antes del estreno de 'Tenemos que hablar'

El próximo viernes tienes una cita con la gran pantalla, la película 'Tenemos que hablar' llega a los cines. Una cinta dirigida por David Serrano, producida por Atresmedia Cine y coprotagonizada por Michelle Jenner y Hugo Silva.

Los actores vuelven a compartir pantalla como ya hicieron en la serie de Antena 3 'Los Hombres de Paco'. Pero antes de que llegue este esperando estreno, en Celebrities.es vamos abriendo boca con en el reportaje que ha protagonizado Michelle Jenner para la revista Glamour.

Una entrevista en la que la actriz ha hablado sobre la buena química que comparte con Hugo Silva: "Trabajar con Hugo Silva es un lujo, nos conocemos muy bien y eso se transmite".

La actriz también ha hablado sobre la posibilidad de lanzar su carrera en Hollywood, un mercado que por el momento no le interesa: "Trabajar en Hollywood no es ninguna meta para mí, no cierro las puertas a nada, pero para ser feliz necesito sentirme libre, con mi trabajo y con mi vida, y dejarlo todo para irme allí no entra en mis planes".

En esta amplia y sincera entrevista Michelle también se ha expresado sobre la publicación que hizo recientemente en las redes sociales defendiendo a la mujer imperfecta, una lucha a la que se sumaron otras actrices: "No se puede globalizar, no todo es blanco o negro, pero evidentemente ha habido cambios, la mujer ya no está en la misma posición que antes, que tenía que estar callada y ser sumisa. Eso ya no ocurre, al menos de forma mayoritaria".

Un reportaje en el que una vez más demuestra su frescura y naturalidad, y por qué es desde hace años uno de los rostros más codiciados de nuestro cine.