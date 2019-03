Michelle Jenner defiende a la mujer imperfecta en Instagram

La mujer al natural es lo que está triunfando en estos últimos meses. Los retoques del Photoshop han sido muy criticados por actrices como Inma Cuesta y la 'tortura' a la que las chicas tienen que someterse antes de salir de casa parece que cada vez está peor vista. La última en pronunciarse acerca del asunto ha sido Michelle Jenner, quien ha publicado un simpático texto en Instagram acerca de la mujer imperfecta.

"Hoy tocan fotos. Tu compañero está listo en dos minutos. Él es un hombre, no necesita todo eso, es guapo tal y como es. ¿Tú? Puede que en hora y media estés presentable. Ya sabes, eres mujer, imperfecta", dice el escrito, que sigue describiendo la retahíla de tareas que las féminas suelen hacer para arreglarse: tapar ojeras, ocultar granos, rizar pestañas, poner colorete, dar volumen al pelo… ¡Todo un espectáculo!

El ritual de la elección de la ropa tampoco pasa desapercibido en el post, pues refleja una realidad absoluta: "La ropa. ¡Qué pecho tan pequeño! ¿Eso es celulitis? Algo que sea sexy, femenino, sofisticado, y por supuesto lo más incómodo posible. No importa si hace frío. Y tacón, que eres bajita y hay que estilizar. Da igual si estás a punto de caerte o te sangran los pies. Eres mujer, imperfecta".

Michelle hace hincapié en el hecho de que a la sociedad en general "nos gustan las mujeres reales", aunque es un pensamiento hipócrita, ya que en cuanto alguien nota una imperfección las críticas no tardan en salir a la luz. "Quiérete tal y como eres. Pero no tengas ojeras, ni arrugas, ni pelos donde no toca, ni grasa, ni tetas pequeñas, ni muchos años (si los tienes que no lo parezca), ni un culo muy grande ni muy pequeño, ni uñas mordidas, ni, ya puestos, demasiadas ideas. Pero quiérete", reza el texto.

La publicación finaliza diciendo que las mujeres se arreglan "porque así te ves bien y guapa, y femenina". "Porque si no lo haces te sientes desnuda, rara, fea, mal. Porque así te sentirás un rato como se supone que deberías ser. Porque no sabes ni por qué ni cómo pero lo llevas grabado hasta el tuétano", escribe.