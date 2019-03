La metamorfosis de Ana de Armas: su carrera hacia el éxito en lo profesional y en lo personal

LA GUAPA ACTRIZ CUABANA SERÁ LA PROTAGONISTA DE ‘BLADE RUNNER 2’

¿Todavía no te has enterado de por qué Ana de Armas es la protagonista del día? Porque va a ser la estrella, nada y más nada menos, que de ‘Blade Runner 2’, la continuación de la exitosa película de los 80, y compartirá cartel con actores de la talla de Ryan Gosling o Harrison Ford. ¡Menuda metamorfosis ha tenido la actriz cubana! ¿Te acuerdas de cuándo era Carol en El Internado? ¡Anda que no ha llovido!