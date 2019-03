Mercedes Barrachina sobre su hija y Álvaro Muñoz Escassi: "Yo nunca me he hecho fotos así con mi padre"

Si creíamos que la polémica sobre la hija secreta de Álvaro Muñoz Escassi había terminado, lo cierto es que ni por asomo. Ahora entra en acción Mercedes Barrachina, la madre de la hija del jinete, que ha concedido una entrevista para la revista Semana, explicando lo que siente sobre la repentina relación entre su hija Anna y su padre.

La madre de la hija de Álvaro se siente muy descontenta con el comportamiento del jinete, por ello declaró: "Pienso que Álvaro lo ha hecho mal. Lo podría haber reconocido mediante un comunicado y sin ningún tipo de declaración más. La historia tan bonita que me vendió a mí, al fin y al cabo, no ha sido más que una exclusiva a una revista".

En cuanto a la relación del jinete y su hija Anna, Mercerdes no está de acuerdo en las fotografías que se hacen, "No me gustan nada las fotos. No pienso que sean las propias entre un padre y una hija. Yo nunca me he hecho fotos así con mi padre, ni nadie se las hace de ese modo. A Anna se lo han dicho hasta nuestros amigos íntimos de aquí, que estaba guapísima, pero que no eran unas fotos propias de un padre y una hija. Ella ante eso se bloquea, no quiere escuchar nada y dice que son normales porque está acostumbrada a hacerse fotos de modelo. Esas fotos parecen de novios y esto me ha hecho mucho daño", declaró la madre de Anna.