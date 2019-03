Las 10 mentiras que más dicen las mujeres en una primera cita

"Ha sido un placer conocerte."Ante todo, educación. Después de estar dos horas escuchando a un tío hablar sobre sí mismo, sobre su perro, su familia y su coche, es lo más agradable que puede salir de tu boca. Le dejarás buen sabor de boca y podrás huir a tu casa lo más rápido posible sin parecer descortés.

"Volvamos a quedar." Sí, pero sin fecha fija. Tal vez vuelvas a llamarle en el año 2038. Porque, siendo sincera, no puedes esperar para volver a oír su risa estridente y sus comentarios machistas.

"Toma mi teléfono." Digamos que tu móvil no siempre funciona. O, bueno, igual has desactivado el doble tick azul, la hora de conexión y le has bloqueado en el WhatsApp porque te daba demasiado apuro decirle que no querías volver a saber de él jamás.

"Uf, esta semana estoy muy liada." Sí, vas a estar ocupada. No sabes en qué, pero lo vas a estar. Y mucho. Igual te tiras toda la semana meditando en tu cama sobre si en algún momento de tu vida llegará esa persona que te llene de verdad. Y eso ocupa mucho tiempo.

"Jajajaja (risas enlatadas)." En realidad, sus bromas no te han hecho ni pizca de gracia. Pero te miraba con una cara entre psicópata/corderito degollado que hiciste de tripas corazón para soltar una gran carcajada.

"Pagamos a medias." Si tenemos en cuenta que tú has elegido una ensalada César y agua y él una pinta y un solomillo argentino, no sería lógico pagar a escote. Sin embargo, haces un cálculo mental, le dejas 20 euros y le dices que se quede con el cambio. Y huyes haciéndole creer que vas al baño. Buena coartada, sí.

"Cuéntame más sobre tus hobbies." No te interesa en absoluto su pasión por el esquí alpino pero es que no sabes qué otro tema de conversación sacar y lleváis tres minutos en silencio. Luego te plantearás tu decisión de haberle preguntado y te arrepentirás.

"Así que esa es la historia de tu ex." Lleva media hora hablándote de su anterior relación y refiriéndose a su ex como “esa perra” que no le dejaba jugar al FIFA ni entendía sus preocupaciones. Y tú quieres llorar. No por ti, que en cuanto cruces la puerta del restaurante le perderás de vista, sino por la pobre chica que tuvo que aguantarle antes.

"Star Wars es la obra maestra del cine." No tienes ni idea ya que la viste cuando tenías unos diez años pero no hay por qué romperle el corazón tan pronto.

"No me he arreglado casi." Esta mentira suele ir acompañada de: “Pues acabo de salir de trabajar”. Pero, en realidad, te has tirado media hora en el baño del bar de enfrente arreglándote mientras él llegaba, o dos horas decidiendo qué ponerte en casa.