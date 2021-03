El mensaje de Paz Padilla a Antonio Vidal tras dar positivo en coronavirus

El pasado once de marzo, Paz Padilla confirmó la noticia: se había contagiado de coronavirus. La presentadora se levantó la mañana del jueves con ligeros síntomas como un leve dolor de cabeza, pero sin febrícula y conservando intactos los sentidos del olfato y el gusto. Sin embargo, tras la realizar una de las pruebas rutinarias a las que Padilla se somete de forma periódica por su trabajo, dio positivo en COVID-19.

Por eso ahora se encuentra aislada en su casa, donde deberá cumplir una cuarentena obligatoria durante los próximos quince días. Afortunadamente, la humorista se encuentra perfectamente, como ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales: “no tengo fiebre, la saturación la tengo a 99, tengo olfato y gusto, no me duele nada, ni la cabeza ni nada”. Además, con el salero que le caracteriza, la presentadora continuaba diciendo: “me voy echando colonia para ver si he perdido el olfato”

A pesar de que Paz “sigue encerrada en su mazmorra” está tranquila y no solo porque su estado no reviste ninguna gravedad, sino porque su hija, Ana Ferrer, ha dado negativo en la prueba del COVID. Ambas han bromeado al respecto, ya que Padilla aseguraba “que tiene apetito” aunque quizás “es verdad que un poco menos”, a lo que su hija le contestaba que “encima va a adelgazar”.

Por otra parte, durante este obligado encierro, la presentadora está contando con una protección muy especial, la de su querido Antonio. Desde que falleciera su marido, Paz le ha seguido teniendo muy presente, tanto en los momentos buenos como en los malos. De hecho, es habitual que se dirija a él y le recuerde de forma pública en sus redes sociales, tal y como hacía el pasado día de los enamorados. Ahora, a través de una publicación a la que le ha adjuntado una bonita fotografía de ambos, ha querido enviarle un nuevo y reconfortante mensaje. ¡Dale un play al video que te adjuntamos para descubrirla!

