El mensaje de Paula Echevarría en el que desvela su deseo por su 41 cumpleaños

Paula Echevarría celebra un año más. La actriz está de cumpleaños y ha querido compartir con todos sus fans lo feliz que está de poder contar ya con 41 primaveras. Por eso, Paula ha subido una tierna foto de ella cuando era pequeña a su perfil personal de Instagram en el que ha escrito un emotivo mensaje desvelando su único deseo para este año que acaba de sumar.

"BIRTHDAY GIRL!!!!!! Queridos 41, espero que estéis a la altura de los anteriores! Mi deseo? Salud! Hoy brindaré por todas las personas que de alguna manera me acompañan cada día y hacen que mi vida sea más agradable.. porque no hay nada mejor que tener buenos compañeros de viaje.. LOVE YOU ALL ❤#Happy41Paula #CumpleañosFeliz#SumaYSigue", ha escrito la de 'Velvet' en su publicación revelando que el único deseo que le pide a la vida es salud. En la imagen que acompaña el texto se puede ver a una pequeña Paula en bikini posando con un balón de fútbol como toda una modelo. Y es que al parecer ya por entonces la ex de David Bustamante apuntaba maneras.

El cantante aún no la ha felicitado públicamente, pero muchas caras conocidas sí que han querido escribirle a la actriz sus mejores deseos. Antonio Banderas, Chenoa, Màxim Huerta, Miriam Giovanelli y Lydia Bosh han sido algunas de las caras conocidas que han querido desearle a la asturiana un feliz feliz cumpleaños.

Y es que los 41 le han pillado a Paula en un momento muy bueno de su vida. Tras haberse calmado la polémica por su separación de David Bustamante y el repentino noviazgo con Miguel Torres, la actriz está disfrutando por fin de su nueva vida en pareja con el exfutbolista y su hija. Este verano la hemos visto muy divertida y feliz compartiendo con sus seguidores momentazos como un improvisado karaoke con una de sus amigas, imágenes de lo más tiernas con su hija Daniella y disfrutando de su amor con Miguel Torres en un concierto. ¡Felices 41 Paula!