El mensaje de la nueva canción de David Bustamante

A pesar de estar atravesando por un momento personal delicado tras hacerse pública su separación de Paula Echevarría, David Bustamante se ha centrado en lo que más le gusta y le llena en esta vida: la música.

Queda tan solo una semana para que el cantante lance su nuevo trabajo, 'Lo pide el alma'. Un trabajo muy especial para Bustamante con el que ha dejado indiferente a nadie, y es que en él, el artista parece mandar un importante mensaje.

"Voy arrancar las hojas que estén borrosas y desteñidas escribiré una vida donde me ría de todo, buscaré alguien que encuentre su paraíso entre mis brazos y que me acompañe el paso sin que le importe donde llegar, porque ya es hora de seguir al viento lo que me espera no puede esperar", canta Bustamante en su nuevo tema que se presentó este jueves en Cadena Dial.

¿Irá este mensaje en dirección a Paula Echevarría?