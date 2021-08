El mensaje con el que Lucía Rivera deja claro que no está enamorada

Lucía Rivera, la hija de la actriz Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera, ha compartido a través de sus redes sociales que no está enamorada y por lo tanto confirmaría así su ruptura con Alejando Sáez Novales. Lucía se encuentra feliz y soltera, disfrutando del verano y luciendo un espectacular cuerpazo.

Hasta ahora mantenía una relación que parecía haber llenado su vida de color con el empresario madrileño. De hecho, la pareja viajó hace unas semanas a Gijón, tierra natal de la influencer. Allí compartieron un agradable encuentro con Blanca, la madre de la modelo. En el lugar también estuvieron algunos amigos y Martín, su hermano pequeño.

La maniquí de 22 años cuenta con 162 mil seguidores en Instagram que viven su día a día con ella, tanto su trabajo como su vida personal. Recientemente uno de los usuarios le preguntó a través de una ronda de preguntas en stories que si estaba enamorada, a lo que ella respondió: "No, y la verdad que no tengo ninguna prisa en hacerlo. Estoy centrada en mi y en los míos". Hace un par de días publicó una foto reveladora que decía: "Chose people who are good for your mental health" (elige a gente que sea buena para tu salud mental). En sus stories añadía "creo que la salud mental es lo más importante, encontrar el equilibrio entre la vida real y las redes".

Además, la asturiana afirma que está contenta con su vida profesional: "Tengo un trabajo que requiere mucho de mi y que me hace especialmente feliz". Por otro lado, reprocha a sus seguidores que siempre intenten emparejarla con alguien: "Siempre os empeñáis en buscarme novio, no se si porque pensáis que no soy feliz soltera. Pero en realidad me estoy conociendo y haciendo lo que me da la real gana, eso no tiene precio". La joven prefiere encontrarse y centrarse en ella misma tras varias rupturas amorosas.

El mensaje de Lucía Rivera | Instagram Stories Lucía Rivera

