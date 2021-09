Kiko Rivera no está viviendo la mejor temporada de su vida, pues hace más de un año que las palabras con Isabel Pantoja son nulas, ya que los problemas por la herencia de Paquirri han propiciado a que madre e hijo acaben con su relación. Aún así, la situación familiar sigue en manos de juzgados, ya que Kiko quiere seguir luchando por la herencia de su padre, una de las personas más importantes que ha tenido en su vida.

Este domingo 26 de septiembre se cumplieron 37 años de la muerte del diestro, un día muy conmovedor para su familia, sobre todo para Kiko, quien no dudó en compartir unas bonitas palabras en sus redes sociales. "Otro año más papá. Te extraño tanto y me haces tanta falta… porque aunque tengo mi familia formada por mi mujer y mis hijos… me siento muchas veces solo. Sigo luchando papá y así seguirá siendo. Por ti. Por lo que tú querías", empezaba contando el Dj junto a una foto sacada del baúl de los recuerdos.

Pero el mensaje no acababa aquí, ya que ha aprovechado la ocasión para enviar indirectamente un dardo a su madre, el cual no ha pasado desapercibido para nadie: "Siento mucho haberme enterado tan tarde, pero la venda que tenía en los ojos me impedía ver, ahora veo con claridad, y aunque me esté dañado voy con fuerzas para todo lo que venga. Te quiero por siempre papá", terminaba de contar el marido de Irene Rosales.

Con esto, el DJ ha dejado claro una vez más la mala relación que tiene con su madre, la cual parece que tiene un difícil reconciliación. A pesar de todos estos problemas a causa de la herencia, el hermano de Isa Pantoja se sigue alegrando por los éxitos profesionales de la tonadillera, como lo hizo el pasado mes de agosto cuando Isabel volvió a subirse encima de los escenarios. Un concierto esperado por muchas personas, pero al que solo acudió su sobrina Anabel Pantoja, una de las pocas que sigue teniendo relación con la artista.

Seguro que te interesa...

Kiko Rivera, disgustado con Isabel Pantoja tras su apoyo a su tío Agustín en el juicio