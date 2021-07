El mensaje de Eva González y Cayetano Rivera tras vacunarse contra el covid

Más información Eva González, su regalo de Carmina Ordónez a Cayetano Rivera

Después de más de un año luchando contra la pandemia, por fin, el ritmo de vacunación está consiguiendo que las muertes por covid disminuyan. Y a pesar que durante las últimas semanas el número de contagios está subiendo debido a que algunas medidas de prevención contra el virus ya no son obligatorias, incluso se habla ya de una quinta ola, los famosos siguen intentando utilizar su voz para concienciar a la población de la importancia de vacunarse o de seguir las reglas que continúan vigentes.

Esta semana Eva González y Cayetano Rivera han sido vistos en Madrid. Unas imágenes que llamaban la atención de los periodistas, ya que en ellas, la presentadora de 'La Voz' aparece con un apósito en el brazo como signo de haberse vacunado contra el covid.

"Recién vacunada", confiesa, "¿De momento no notas nada, no?", le pregunta la periodista: "No me ha salido un brazo más, ni nada, no", responde Eva demostrando una vez más su gran sentido del humor.

"Bueno hay que esperar...", le dice la reportera. A lo que Eva responde rápidamente y de forma tajante mostrando así cuál es su firme postura respecto a la vacunación en la lucha contra el covid: "No, no hay que esperar nada, hay que vacunarse. Porque eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo, vacunarnos y pasar esto ya. Y creo que es un acto de solidaridad entre todos. Y que todos deberíamos de hacer".

Por su parte, Cayetano, que paseaba al lado de su mujer, también se ha mostrado muy concienciado con la vacuna y ha confesado que ya está vacunado. Sobre lo que no ha querido pronunciarse el torero es sobre toda la polémica que rodea a su hermano, Kiko Rivera, que actualmente continúa enfrentado a su familia: sigue sin hablarse con su madre, Isabel Pantoja, y ahora tampoco mantiene relación con su prima Anabel, quien ha sido prácticamente como una hermana para él.

