El mensaje de Edu Blanco después de que Lara Álvarez desmintiese su relación

LA PRESENTADORA HABLA DE SU ESTADO SENTIMENTAL

Tras las declaraciones de Lara Álvarez aclarando los rumores sobre su relación con Edu Blanco, el empresario argentino con el que estaba saliendo, la respuesta del ex de la periodista no se ha hecho esperar. Edu Blanco ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo confirmando así los rumores de su relación. El empresario reconoce que Lara y él sí que han tenido una relación pero como él mismo dice:"Es una noticia antigua". La presentadora asturiana ya había publicado un vídeo a través de su Instagram Stories aclarando que se encuentra soltera sin dar más detalles.