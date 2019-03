El mensaje de Alba Carrillo a su hijo Lucas

Este martes es un día muy señalado para Alba Carrillo, su hijo Lucas, cumple 6 años.

Una fecha muy especial para la modelo que ha querido celebrar con todos sus followers publicando un precioso (y un tanto extenso) mensaje que ha dedicado a su hijo Lucas, fruto de la relación que mantuvo con el expiloto y ahora Dj, Fonsi Nieto.

"Hoy cumples ya 6 añazos y te miro y te remiro y aún no puedo creer que seas tan maravilloso, que me enseñes tanto cada día y que me des la fuerza para mover nuestro mundo. Hay gente que se empeña en hacer cortes en el mar pero hay cosas irrompibles, indestructibles, indelebles como el amor de un hijo y su madre", recoge parte del texto que ha escrito en sus redes la exmujer de Feliciano López.