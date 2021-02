Melody rompe su relación con el actor venezolano, Gabriel Coronel, después de casi cuatro años

Más información Melody está enamorada de un guapo actor

Melody sorprendía este verano con un increíble posado en bañador donde dejó ver su gran cambio físico, y esta semana ha vuelto a dejar a todos sin palabras y especialmente a Toñi Moreno después de que esta le preguntara durante la entrevista que ha realizado en el programa que la presentadora tiene en Canal Sur. Y es que cuando le preguntó por su novio Gabriel Coronel, no se imaginaba la respuesta que la cantante le iba a dar.

"Un día me enteré yo que tenía un novio venezolano, una cosa espectacular", decía la presentadora a los espectadores, aunque para sorpresa de ella la artista le respondió lo siguiente: "Lo tenía, ya no tengo novio. Ahora estoy soltera porque dicen que está de moda". En ese momento Toñi no supo como reaccionar, ya que no tenía ni idea de la ruptura de la cantante con su novio.

Por ello, la intérprete de 'El baile de los gorilas' quiso quitarle hierro al asunto al hacer referencia a que no se tenía que llevar ningún disgusto puesto que los noviazgos sirven para conocerse, y si la cosa va bien pues continúa la relación y sino va bien para adelante, pero sin esa persona. Por lo que ha dejado claro que para ella no es motivo por el que estar mal y menos ahora que se encuentra cien por cien volcada en su carrera musical.

"Hemos pasado un año complicado, porque también he vivido cosas personales muy duras, he tenido pérdidas familiares, y la vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito, lo que no necesito, y lo que quiero y lo que no quiero. Ahora quiero tener gente a mi alrededor llena de amor, de sonrisas… gente que cuando vea mi dolor sienta mi dolor", explicaba la cantante después de este duro año.

