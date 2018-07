Melody está enamorada de un guapo actor

Melody regresa a los escenarios, pero esta vez más feliz que nunca. La cantante de 'El Baile del Gorila' ha confesado en una entrevista que está enamorada de pies a cabeza del actor venezolano, Gabriel Coronel.

Y es que parece que el amor y la música se han puesto de acuerdo porque justo acaba de lanzar su nuevo single 'Parapá'.

Los medios internacionales ya había hecho eco de la noticia y no iba a pasar mucho hasta que en España alguien le preguntase sobre aquella foto en la que se le veía besando a un chico. Al momento en que se le mostró la foto, la cantante entre risas mencionó que "me entiendo muy bien con él".

Y de esta manera fue como se rompió el hielo y confesó que la foto del beso, que él había publicado con un "te amo", era lo que parecía.

Pues parece que para la ex concursante de 'Tu Cara Me Suena' el físico no lo es todo porque lo que la enamoró fue su interior. "Tiene unos ojos preciosos pero su corazón es más bonito todavía", dijo la sevillana.