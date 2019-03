Melissa Jiménez desvela los detalles de su boda con Marc Bartra

Melissa Jiménez y Marc Bartra es una de las parejas del momento. Así, los tortolitos anunciaron hace unos días que se habían prometido y ya estaban preparando su esperada boda.

Melissa quien se está adaptando a su nueva vida en Alemania junto al futbolista y su hija Gala ha acudido en Madrid a la apertura de un salón de belleza donde ha desvelado algunos detalles de su gran día comentando que le gustaría casarse el año que viene: "Está en nuestros planes casarnos el año que viene, pero como la agenda de Marc es muy ajustada, es complicado".

Pero sea así o no, lo que ella desea es que todo sea perfecto y para ello tiene que cuadrar con la apretada agenda de Marc, aunque lo que sí tienen claro es que la boda será en España. Después, a la pregunta sobre una segunda maternidad, Melissa no cierra las puertas aunque por el momento no está pensando en ello: "Es mucho trabajo, por ahora tengo el tema de la boda y el tema de la peque, pero nunca se sabe".