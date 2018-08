Melendi anuncia que se convertirá en padre por cuarta vez

Melendi ha decidido sorprender a su fans de la mejor manera. Y es que en medio de su presentación durante el evento Starlite Festival que se ha celebrado el sábado por la noche en Marbella, el cantante asturiano ha revelado que estaba esperando a su cuarto hijo.

Un momento en el que Melendi ha logrado pillar por desprevenido a muchos de los presentes, comentándoles lo muy contento que estaba. "Muchos me dicen, Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo, hombre, cómo no voy a cambiar. Mira si he cambiado (y esto lo digo aquí como primicia) que estoy esperando mi cuarto hijo", comentaba el artista. Una inesperada noticia que fue recibida en aplausos y vítores ante la emocionada mirada de su pareja, Julia Nakamatsu.

Esta historia de amor que surgió entre los calores del verano hace cuatro años atrás. Y es que por esa época Melendi estaba de gira por Latinoamérica y recién separado de La Dama, madre de sus otros dos hijos. Desde ahí, él y la argentina de ascendencia japonesa, con la que ya tiene una pequeña llamada Lola, han formado una increíble familia que ahora se verá ampliada por un nuevo miebro.