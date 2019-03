Melanie Olivares publica una foto de su prometido, Gorka González, desnudo

En Instagram

No hay fecha, no ha desvelado ningún detalle de su enlace y ni siquiera ha confirmado la noticia, pero Melanie Olivares no tiene ningún tipo de problema en enseñar a su futuro marido, Gorka González, desnudo en Instagram. La actriz ha publicado una foto donde muestra a su novio de espaldas dejando su trasero al descubierto: "Como para no casarse".