Melani Olivares y su novio Gorka González podrían haberse comprometido

¿Boda a la vista? Melani Olivares ya nos tiene acostumbrados a sus fotos de amor en Instagram junto a su novio, Gorka González, aunque parece ser que la pareja está pensando en dar un pasito más en su relación. Y es que en este último mes la actriz de 'La Embajada' ha compartido un par de imágenes de lo más sospechosas.

Hace unas semanas, Melani publicó una instantánea en la que aparecían ambos con un limón en la boca y escribió: "Amooooooor!!!!! Me casaría contigo todos los días de mi vida...". Unas palabras que ya desataron las especulaciones, aunque la foto que compartió la semana pasada ha sido la que ha hecho saltar las alarmas de verdad.

Con una estampa en la que los tortolitos están subiendo unas escaleras tocándose el culo mutuamente, Olivares publicó: "Y él le pidió que caminasen juntos, y ella respondió: SIII QUIEROOOOOOO!!!". ¡Mamma mía! Parece ser que esto va muy, pero que muy en serio y los enamorados están a punto de sellar su amor.

Como colofón, el pasado lunes Melani llegó de bolo y se encontró con un enorme 'Te amo' entre las sábanas de su cama. Sin duda, Gorka no deja de demostrar lo enamoradísimo que está de su chica, y como ella muy bien dice: "Love is in the air". ¡Nos alegramos!