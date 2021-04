Melani Olivares cuenta qué le ocurrió en el entierro de su padre

Desde hace tiempo Melani Olivares se muestra de lo más activa en redes sociales, donde su hija Manuela se ha convertido en la favorita de sus seguidores. Y es que la intérprete ha sido muy aplaudida por la libertad y naturalidad con la educa a sus tres hijos… Especialmente cuando le preguntó a su hija si tenía novio o novia: "¿Tú no tienes novio, no?", le preguntaba a su pequeña que negaba en repetidas ocasiones con la cabeza. "¿Y novia? ¿Tampoco? ", dirigiéndose a ella con la misma naturalidad. "No", respondió su hija con la misma naturalidad.

Recientemente, y con motivo de las nuevas restricciones, interpuestas por el gobierno durante la Semana Santa para evitar que se incrementen el número de contagios por covid que ya estaban subiendo durante las últimas semanas, llegándose a hablar incluso de una cuarta ola, la actriz ha querido llevar un poco de humor a sus redes.

Melani Olivares ha querido interactuar con sus seguidores preguntándoles cuál era la situación más absurda que habían vivido. Pero antes de recibir las respuestas de sus followers, ella compartió la suya propia que tuvo lugar durante el entierro de su padre.

"Habrá que reírse, porque vaya cuadro tenemos... Cuál es la situación más absurda donde no hayáis podido evitar descojonaros???? Venga empiezo yo! En el entierro de mi padre, con mi tía @m.rosaolivares, en el velatorio, muertas de dolor, y con mi padre de cuerpo presente, se nos separó un sofá y nos caímos las dos como dos sacos. No había manera de levantarnos y nos entró el ataque de risa más grande que recuerdo! Y vosotr@s??? Os leo", escribe junto a este post que acompaña de una preciosa imagen de ella realizada por Salva Musté.

Una prueba más del gran humor que tiene la actriz y de lo bien que sabe afrontar la vida y los momentos trágicos que ocurren en ella.