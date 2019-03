Melani Costa sobre Cayetano Martínez de Irujo: “No quiero saber nada de él”

Melani Costa ha estado en la gala del 25 aniversario de la revista Cosmopolitan para recoger un premio, ocasión que aprovecharon los medios para preguntarle sobre su ruptura con Cayetano Martínez de Irujo.

La nadadora aprovechó para dejar claro por qué acabó la relación, señalando a un claro culpable, tal y como recoge Vanitatis: “En nuestra ruptura hay un trasfondo mucho más importante, algo que me hizo mucho daño, pero él puede estar tranquilo porque yo nunca diré lo que ha pasado, pero no tuvo nada que ver ni con la distancia ni con la diferencia de edad”.

Ahora Melani está más animada: “Estoy muy bien. Creo que después de mucho tiempo puedo afirmar que tengo fuerzas para hablar, para estar tranquila, para volver a ser yo misma”, confesaba al mismo portal.

Es más, ha querido dejar claro que entre ellos las cosas no han acabado bien: “Yo me he ido y no quiero volver. No hay vuelta atrás”, asegura. Y afirma: “No tentemos ninguna relación. Yo no quiero saber nada de él”.