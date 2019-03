Las 10 mejores cosas de 'la vuelta al cole'

- Los reencuentros

Hay amigos a los que habrás visto durante las vacaciones, pero por distancia o tiempo seguro que muchos no habéis coincidido. Aunque hayáis hablado por WhatsApp y Facebook, sabemos que no es lo mismo.

- La papelería

Tienes miles de bolis tirados por toda la casa pero llega septiembre y toca renovar el material de papelería. Agendas, cuadernos y post-it cuquis en los que te gastarás un dineral. ¡Pero son tan bonitos!

- La tabla de organización

Gracias a tu agenda nueva te motivarás creando un calendario especial de acción. ¡Sentirás que tu día llega para hacer muchas cosas!

- La fiesta de bienvenida

Celebra el reencuentro como se merece. ¿Qué hay mejor que una fiesta para reuniros todos? Si alguien vive fuera y se marcha tras las vacaciones entonces, ¡fiesta de despedida! ¡A quemar la pista de baile!

- El clima

Vamos dejando atrás las agobiantes noches sin dormir por el calor. Prepara la rebequita porque comienzan a bajar las temperaturas.

- Energías renovadas

Vuelves con las pilas cargadas, ese jefe al que no soportas, el profesor al que odias o el compañero que te cae mal… se hacen más soportables. ¡Quizás ya no coincides más con ellos y premio extra!

- La comida

Llevas más de la mitad del verano alimentándote a base de barbacoas y paellas. ¡Nos encantan! Pero tus digestiones comienzan a resentirse.Va siendo hora de introducir algo de verde.

- Presume de tu verano

Los has hecho por las redes sociales pero siempre es mejor en persona. Presume de moreno, de fotos idílicas y de tus aventuras durante las vacaciones.

- Estrenamos ropa

Has caído en la tentación de las rebajas o en alguna prenda de otoño que aún no has podido lucir. El momento se acerca, ¡estrena tu última adquisición!

- ¡Ya piensas en las siguientes!

¿Cuándo es el próximo puente? ¿qué hacemos en Navidad? y ¿en Semana Santa? Lo mejor de terminar un viaje es que ya puedes comenzar a soñar con el próximo.