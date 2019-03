Megan Montaner confiesa cómo se toma su novio sus escenas de sexo

Megan Montaner es en la actualidad uno de los rostros más demandados por la industria del cine y la televisión, y es que la actriz que se dio a conocer al gran público en la serie de Antena 3 'El secreto de Puente Viejo' se ha creado un hueco muy importante a durante estos años.

Así, a lo largo de su carrera Megan ha tenido que rodar alguna escena que otra subida de tono, algo que no siempre es fácil o que puede resultar raro para tu pareja. Pero en el caso del novio de Montaner, Gorka Ortuzar, parece ser que esto no le molesta para nada y de hecho suele revisar todas las secuencias de sexo que graba su chica.

"Él se ríe incluso. Me examina a ver si ese movimiento lo hago con él o no. Me respeta muchísimo y no tiene ningún problema", confesaba durante una entrevista ofrecida a Teleprograma. Y es que en estos casos lo mejor es tomárselo con humor y reírse de estas situaciones.