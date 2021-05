Máximo Huerta, a quirófano por un accidente mientras ayudaba a su madre

Máximo Huerta anunciaba a finales del mes pasado que, mientras ayudaba a su madre, que se encuentra delicada de salud, salió rodando por las escaleras, por lo que terminó con el brazo escayolado.

Y de esta guisa le hemos visto en sus últimas publicaciones. De hecho, en el programa en el que presenta en la televisión valenciana reveló que se había roto parte de la mano izquierda, concretamente, los metatarsos y de forma diagonal.

Lo malo es que tras retirarle la escayola, parece que la cosa se ha complicado, por lo que finalmente Máximo tendrá que pasar por quirófano: “Parecía que no, pero sí. Ha llegado el momento de la cirugía. Operación de metacarpios. Es lo que hay”, escribía junto a una fotografía donde aparecía haciéndose un selfie en el espejo de un ascensor.

Y continuaba diciendo: “No estoy nervioso. Me tranquiliza saber que mi madre está bien. Esa generación fuerte y única. Eso me da fuerza. Ella ha pasado el temporal médico con energía. Clara es mucha madre. Gracias a Dios y al EQUIPO SANITARIO del @hospitalmanises donde mañana yo también seré intervenido”. Finalmente, agradecía el apoyo y los mensajes de cariño.

Rápidamente, amigos y compañeros le deseaban lo mejor para su intervención. Desde Bibiana Fernández a Paula Echevarría, pasando por Mar Saura, Dafne Fernández o Cari Lapique, todos le deseaban que la cosa marchara sobre ruedas y le mandaban mucho ánimo.