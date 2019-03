Maxi Iglesias, todo un conquistador: "Mi corazón siempre está ocupado"

El pasado miércoles, Seat celebró la presentación de su nuevo modelo, Ateca, en el Palacio de Cibeles de Madrid. Allí se dieron cita multitud de celebrities, entre las que pudimos encontrar al guapísimo Maxi Iglesias, quien no dudó en posar para las cámaras y contestar a algunas preguntas para la prensa.

Así, el actor habló con ¡Hola! y comentó lo contento y satisfecho que está con la audiencia y su papel en 'La Embajada': "Estamos muy contentos de que el público que está disfrutando de la serie sea asiduo y le guste lo que está viendo. Al final es lo que hay que tener en cuenta", comentó con una sonrisa en la cara.

Maxi es de lo más discreto en lo que a su vida personal se refiere, aunque no dudó en asegurar que su corazón está ocupado actualmente: "Mi corazón siempre está ocupado. Tengo a mucha gente que me quiere, me siento afortunado", declaró. ¡Qué mono!