Maxi Iglesias se queda soltero después de tres años de relación con Saray Muñoz

Maxi Iglesias regresa al mundo de la soltería después de haber vivido un romance prácticamente en secreto durante más de tres años con Saray Muñoz. La pareja no compartía fotos de su relación sentimental en las redes sociales y no querían hacer partícipes a los medios de comunicación de su noviazgo, y las únicas imágenes que se pueden descubrir de ellos son las que han podido hacer algunos paparazzi in fraganti.

Sobre Saray se conoce que es unos años mayor que el actor de 23 años, y que es la hija de una empresario de clínicas ginecológicas, tal y como informa LOC. La diferencia de edad entre ellos nunca fue un impedimento y quizás el ritmo de trabajo de Maxi y sus contínuos viajes por rodajes han sido algunas de las causas de su definitiva separación.

Los nuevos proyectos del actor le han llevado a cruzar el charco para trabajar en una nueva serie en México, junto a la estrella televisiva Kate del Castillo. El joven artista ya probó suerte en este continente hace dos años, participando en el 'Mira Quién Baila' de la cadena Univisión.