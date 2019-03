Maxi Iglesias, Inma Cuesta, Genoveva Casanova o Ashley Tisdale se visten de gala y desfilan por varios saraos

Una semana más las celebrities no se han querido quedar en casa y han salido a lucir modelito entre flashes y compañeros de profesión. La capital madrileña acogía la inauguración de la exposición 'No blink', donde Genoveva Casanova debutaba oficialmente como fotógrafa. Su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, no quiso faltar a esta gran cita acompañado por sus dos hijos, los mellizos Amina y Luis.

Mientras, multitud de rostros conocidos de la pequeña y gran pantalla se daban cita en la fiesta de Paramount. Inma Cuesta, Rossy de Palma, Sandra Martín o Jan Cornet no faltaron a este encuentro con la cultura.

Por otro lado, el guapérrimo Maxi Iglesias y la actriz Elena Furiase quisieron aportar su granito de arena asistiendo a la presentación de la campaña por un consumo responsable de alcohol.

La première de 'Cloud 9', la nueva película de Disney, también tuvo lugar en California, donde Ashley Tisdale no podía faltar luciendo sonrisa y un look ideal para el estreno.