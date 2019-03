Maxi Iglesias habla sobre su situación amorosa actual y revela cómo es su chica ideal

Maxi Iglesias busca chica que protagonice junto a él la próxima campaña publicitaria de Equivalenza, perfumería de la que es imagen. El casting estará abierto hasta finales de noviembre para que todas aquellas que quieran compartir unos minutos junto al actor de ojos azules puedan cumplir su sueño.

Motivo por el cual Maxi ha desnudado su parte más personal para confesar cómo es en el amor y asegura que para que una chica encaje con él debe tener su propia esencia: "Que sea ella misma, que sea una persona con esencia al hacer las cosas. Que disfrute con lo que hace y tenga ganas de conocer cosas nuevas, que se atreva y sea curiosa".

Aunque por el momento no ha encontrado a su mujer ideal: "Todavía no he encontrado a la chica que reúna todas las condiciones que me gustan".

Además, revela que su arma de seducción es ser el mismo y declara que es muy fácil seducirlo: "Es muy fácil seducirme. No solo ya en mujeres, tengo muy buenos amigos hombres que a mí me han seducido por ser como son. Veo que les da igual lo que piensen de ellos, que visten como quieren. Quiero decir que no es cuestión de que una chica sea la más guapa, se trata de otras cosas".

Pero el hecho de ser un personaje conocido no siempre le beneficia para ligar, de hecho confirma que lo lleva bastante mal: "Lo llevo fatal porque antes ligaba un montón. Es una herramienta para saber si esa persona vale la pena o no, porque si esa persona se deja influenciar porque eres el de la televisión la cosa va mal".