Maxi Iglesias, con el corazón en un puño tras despedirse del 'Mira Quién Baila'

Con en alma en un puño nos hemos quedado tras enterarnos de que Maxi Iglesias no volverá a deleitarnos con sus sensuales y rompedores bailes: ha sido expulsado del 'Mira Quien Baila' americano a decisión del 60% de la audiencia.

Seis galas son en las que nuestro macho ibérico ha movido sus caderas como nadie, pero en la última y a ritmo de ‘Salomé’, Maxi no ha podido con el mexicano, Fernando Arau, quien según aseguran medios como 'People' no se lo merecía. "El español Maxi Iglesias, lamentablemente, pone fin a su participación en el show. Y digo lamentable porque no se lo merece, y menos en esta semana que bailó mejor que su rival”.

El actor debió pensar exactamente lo mismo, a juzgar por la carita que se le quedó y su esfuerzo aparente por contener las lágrimas. Pero supo perder y hacerlo con el estilo y caballerosidad que le caracterizan: "Ese 40% que me ha votado me sabe a 100%. Quiero agradecer el apoyo al #TeamMaxi. Me llevo mucho de esta experiencia y de los bailarines que me han apoyado tanto", decía emocionado.

Mucho disgusto el vivido por Maxi que también sintieron sus seguidoras, quienes lo manifestaron una y otra vez a través de Twitter, con palabras de ánimo y de admiración. “Maxi no debería irse y le vamos a extrañar. Te quedas en nuestro corazón, a seguir tu camino de éxitos", decía una de sus followers.

De momento y a pesar de no poderle ver en más ocasiones sobre la pista de baile, sí podremos hacerlo en el 'Hormiguero 3.0' donde muy pronto Maxi estrenará sección de la mano de Pablo Motos. ¡¡Deseandito estamos que vuelva a España!!