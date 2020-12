Terelu Campos se escondía bajo Cerdita y Eva González fue la investigadora invitada en 'Mask Singer'

'Mask Singer' volvió a sorprender un miércoles más a todo el mundo. En esta ocasión la expulsada fue Cerdita y la famosa que se escondía tras el disfraz era Terelu Campos, quien Vanesa Martín había adivinado en el programa anterior cuando sustituyó a Malú como investigadora.

"Los que me conocen saben que soy claustrofóbica y a veces lo he pasado mal. Mi voz es un poco ‘Manolo’, pero he intentado cambiarla alguna vez. Soy muy payasa…", confesaba Terelu. Y revelaba que pensaba que la iban a pillar con las pistas que había dado: "En mi piara soy muy bárbara, por el personaje que hice en Paquita Salas (se llamaba Bárbara Valiente). Sobre la pista de la realeza, es que Alejandra iba al mismo colegio que las hijas de los Reyes, y cuando vino Vanesa y dijo que podía ser yo, no me lo podía creer".

Por otro lado, la investigadora invitada de la noche era Eva González. La presentadora de 'La Voz' ya se había aventurado anteriormente en redes sociales a adivinar quién se escondía tras las máscaras. De hecho, adivinó quién se escondía tras el disfraz de Pulpo: "¡Toma ya” ¡He acertado de pleno” ¡Qué máquina soy! ¡Yujuuuu! ¡El pulpo es Pepe Navarro!".

La aparición de Eva como investigadora descartaba así la posibilidad de que ella se escondiera detrás de Caniche, como había barajado por ejemplo Malú: "Pues evidentemente no soy". La sevillana llegaba muy emocionada a ejercer su papel: "Esto es lo nunca visto en televisión y vengo con mis apuntes para intentar adivinar quiénes son. Vamos allá".

Seguro que te interesa...

Fernando Tejero se escondía tras Monstruo en Mask Singer en una gala en la que Vanesa Martín sustituyó a Malú