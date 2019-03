Lo más 'in' y lo más 'out' de la boda de la Duquesa de Alba

Como dice la canción “Sevilla tuvo que ser”, y Sevilla no falló a su Duquesa. Cayetana de Alba, la más duquesa entre todas las duquesas con 44 títulos nobiliarios en su haber, ha dado por fin el “sí, quiero” a su Alfonso Díez Carabantes, ya duque de Alba consorte, o duque “consuerte”.

Tengo que reconocer que el vestido de Victorio & Lucchino me ha gustado más en el boceto que en vivo y en directo. Aunque el vestido era muy del estilo de la duquesa y no estaba mal, confieso que cuando la he visto me ha recordado a una muñeca de porcelana y a la gran Bette Davis interpretando “¿Qué fue de Baby Jane?”. Mientras Alfonso Díez, por cierto muy despeinado y con síntomas de haberse hecho algo en la cara, llevaba un chaqué gris con chaleco cruzado a la más pura etiqueta inglesa, que le sentaba como un guante, a pesar de un sospechoso bulto en la pierna.

