El vídeo de Martiño Rivas con su hija que ya tiene un año

Martiño Rivas se encuentra disfrutando de unas entrañables vacaciones familiares en Galicia, su tierra natal, junto a su pareja, Kayoko Everhart y su hija. Durante estos días de descanso, la bailarina ha querido compartir dos vídeos de su pequeña corriendo efusivamente junto al mar de la mano de su papá. Una bella estampa en la playa de Traba, de La Coruña, en la que padre e hija disfrutan paseando durante un atardecer.

''... con Papá'', es el mensaje que ha escrito la bailarina en su último post que ha acompañado con el emoticono de un corazón. Un increíble paisaje y un momento de lo más tierno y memorable que denota la gran complicidad que existe entre el actor y su hija y que te enseñamos en el vídeo de arriba.

Unos vídeos que sus seguidores no han tardado en comentar y que han hecho que las redes se derritan de amor. ''No puedo con tanta ternura'' o ''Me muero de amor'', son algunos de los mensajes que le han escrito.

