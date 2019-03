Martina Stoessel y Pepe Barroso Jr., ¿planes de boda?

Desde hace tiempo Martina Stoessel y Pepe Barroso Jr. viven una preciosa historia de amor. Tanto es el amor que sienten el uno por el otro, que la cantante y el hijo del fundador de Don Algodón parece que ya han hecho planes de futuro…

Mientras se prepara para triunfar sobre el escenario con su gira 'Got Me Started Tour' en Buenos Aires, la conocida Violetta ha concedido una entrevista donde ha hablado sobre su chico: "Soñamos un futuro juntos, sino no estaríamos en pareja, pero todavía no hacemos planes", confesó en el programa de radio 'Agárrate Catalina', de la emisora La Once Diez.

La artista también ha hablado sobre cómo lleva esta relación a distancia (ella vive actualmente en Madrid y él se encuentra estudiando en Los Ángeles): "Siempre encontramos el tiempo en que viajar para vernos, el reencuentro con la distancia tiene lo suyo. Ahora él va a venir para verme en el Gran Rex".