Martín Rivas confirma que su relación con Irene Escolar sigue adelante

Hace mucho tiempo que no vemos a Martín Rivas en el cine o la televisión y es que el actor hizo un parón de dos años en su actividad profesional para buscar nuevos proyectos y vivencias. "He estado haciendo teatro y fuera. Hay épocas que surgen así. No ha sido algo premeditado o intencionado. Como no había nada aquí que me apeteciese o que me ofreciesen, me fui a Inglaterra y a Los Ángeles", declara para LOC.

El actor declara que intentó hacerse un hueco en América pero sin mucha suerte: "Fui allí a buscarme la vida y me vi bastante solo. Participé en muchos castings. Todas las semanas tenía", dice. Aunque asegura que pasó mucho tiempo en la habitación escribiendo y no se relacionó mucho por allí.

Martín también ha querido explicar los rumores que habían salido sobre un posible alejamiento entre él y su novia, la actriz Irene Escolar, y ha afirmado que "sí" están juntos. De hecho llevan 8 años saliendo desde que se conocieran en el rodaje de 'Los girasoles ciegos', pero su asusencia en los premios Goya 2016 levantó todas las alarmas sobre su ruptura al no asistir junto a su chica, quien ganó el premio a Mejor Actriz Revelación.

"Lo hemos vivido muy bien. Irenita y yo estamos muy contentos. Se lo tenía muy merecido", comentaba el actor desmintiendo así los rumores. Además, justificó su ausencia en la gala del cine español celebrada el pasado 6 de febrero porque tuvo que realizar doble función de 'La respiración', obra de teatro que finalizó el mes pasado.