Martín Rivas, Adrián Lastra y Tamara Falcó asisten a la fiesta Vogue Who's On Next 2014

Se premia a los nuevos talentos de la moda de nuestro país

Los saraos de moda siguen siendo protagonistas del mes de junio. Y como no podía ser de otra manera, nuestros famosos no se pierden ni una. Es por eso que durante la fiesta ‘Who's On Next 2014’ organizada por Vogue para premiar a los nuevos talentos de la moda de nuestro país, fueron muchas las caras conocidas que se dejaron ver por ahí. El fotógrafo de moda Mario Testino, el guapérrimo Martín Rivas, Clara Alonso, Adrián Lastra e Isabel Preysler no quisieron faltar a la cita.