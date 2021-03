Marta Torné, totalmente al natural sin maquillaje ni filtros

Marta Torné, que hace unos meses dejaba a todos sus seguidores con la boca abierta cuando compartió una foto mientras contemplaba desnuda el amanecer desde la playa en Barcelona, ha vuelto a sorprender a sus fans, y es que la actriz no para de mostrar a través de sus redes sociales la dura rutina de deporte que está llevando a cabo y como se le está notando el increíble cambio físico que está experimentando.

Si de algo presume la intérprete en sus redes sociales es de lo mucho que le gusta llevar una vida saludable y cuidar su físico, ya que como bien ha confesado en alguna que otra ocasión, no sabía lo importante que era hasta que comenzó a realizar deporte y ahora no puede vivir sin él. Aunque no solo eso, ya que además de hacer sus rutinas diarias también suele practicar boxeo, y es que así consigue soltar todas las tensiones que ha acumulado a lo largo del día.

Durante este tiempo, a través de su cuenta de Instagram, Marta ha ido compartiendo con sus seguidores algunos vídeos de sus clases boxeo, y es que este deporte tiene muchos beneficios para quien lo practica debido a la cantidad de calorías que se puede quemar en tan solo una clase. Por lo que no cabe duda es que la intérprete, debido al sacrificio y la constancia está consiguiendo un espectacular cuerpazo que no duda lucir a través de sus redes sociales.

Un claro ejemplo se puede ver un su último Stories, ya que tras una clase de pilates la actriz no dudó en subir una foto en el espejo del gimnasio mostrando la perfecta figura que tiene y lo guapa que es sin una gota de maquillaje, que es algo que ella también ha defendido a través de las redes sociales en alguna que otra ocasión, ya que últimamente se ha perdido la naturalidad en aplicaciones como Instagram y todo se muestra a través de un filtro.

