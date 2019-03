El motivo por el qué Marta Torné no comparte fotos con su marido

La decisión de Marta Torné de no compartir fotos con su marido, Roger Gual, tiene una explicación. La presentadora y actriz ha declarado, tal y como recoge la revista Diez Minutos, que el principal motivo por el que no le gusta publicar fotos de ambos, es que su matrimonio va muy bien y no quiere arriesgarse a estropearlo exponiéndose a comentarios u opiniones externas.

De hecho, ha expresado su deseo de trabajar junto a su marido en algún momento. Además de que, si en algún momento la relación terminase, se evitaría la molestia de tener que ir borrando fotos.

El que sí es protagonista indiscutible del Instagram de la actriz es su perrito Rufus, que la acompaña en todo momento.