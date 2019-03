Marta Torné, desolada tras la muerte de su perro Rufus

Rufus era el perro de Marta Torné que tenía enamorado a todo el mundo, de hecho la presentadora le había hecho hasta su propio perfil en Instagram para mostrar fotos de su preciosa mascota.

Pero ahora Marta se ha mostrado de los más triste y desolada en esta red social para despedirse de su perrito una semana después de que este haya muerto, junto a la imagen de una vela encencida.

“Hoy justo hace una semana que falleció @rufustorne”, ha escrito la también actriz. “Después de una larga lucha y de pelear por la vida, finalmente perdimos la batalla y mi pequeño descansa en paz. Me ha costado mucho escribir. Muchísimo. Me siento desolada, pero la vida es así y no podemos luchar contra eso”.