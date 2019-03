Marta Sánchez encuentra de nuevo el amor

La revista 'Qué me dices' trae esta semana en su portada la noticia de que Marta Sánchez vuelve a estar ilusionada en el amor. En las imágenes que lleva la revista vemos a la cantante muy acaramelada en brazos del que parece ser es su nuevo novio.

Observando al galán que ha vuelto a conquistar a Marta vemos que su cara nos es familiar. Y es que, el afortunado es un presentador español natural de Palma de Mallorca. Su nombre es Miguel Such tiene 41 años y lo conocimos por ser el primer presentador de MTV España, donde estuvo cinco años.

Además, el mallorquín también es actor y uno de sus últimos papeles ha sido en la película 'Escobar' junto a Penélope Cruz y Javier Bardem. "Hoy, después de 20 años de carrera televisiva me doy cuenta del regalo tan inmenso que me ha hecho la vida dedicándome a esta maravillosa y loca profesión, tan imprevisible y mágica de saber que estoy expuesto a diario que me pasen cosas nuevas", asegura en su web.

Such también ha probado suerte al otro lado del charco donde ha trabajado en México o Colombia, donde vive en la actualidad. Ahora, Miguel trabaja en RCN, labor por la cual ha sido premiado con un Emmy.